Roma – Il Consiglio dei ministri ha nominato il generale Giuseppe Vadalà commissario unico per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica di Malagrotta a Roma. In seguito all'accordo fra Governo, Regione e Comune capitolino, che ha permesso di avviare le procedure per le operazioni di capping dell'impianto di smaltimento, il neo commissario è stato ora incaricato di gestire tutte le fasi dell'affidamento e dell'apertura dei cantieri. Il Governo ha messo a disposizione un finanziamento di circa 250 milioni di euro mediante il Fondo Coesione e Sviluppo: per la fine dell'anno dovranno essere completate le progettazioni ed entro il 2025 dovranno concludersi gli interventi di ripristino ambientale. "La nomina del generale Vadalà arriva dopo una preziosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Giuseppe Lazio: rifiuti, generale Vadala' nominato commissario per bonifica di Malagrotta Il Consiglio dei ministri ha nominato il generale Giuseppe Vadala' Commissario unico per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica di Malagrotta a Roma. In seguito all'accordo fra Governo, Regione e Comune, che ha permesso di avviare le ...

Pontecagnano, sequestrata una maxi discarica in litoranea ... situata in prossimità dell' Hotel Ancora e divenuta discarica di rifiuti abbandonati, è stata ... Il commento Soddisfatto il sindaco Giuseppe Lanzara : 'Il compito di questa Amministrazione resta quello ...

Rifiuti, è Giuseppe Vadalà il commissario per la bonifica di Malagrotta Il Faro online Caro bollette, 6 miliardi di aiuti dal Governo. Draghi “provvedimenti ricchi e ponderosi” Resta in stand-by invece la Fiera di San Giuseppe a Cosenza (più no che si ... Non solo la droga (nascosta nel carbone), anche i rifiuti Attraverso l’importazione di cocaina in larga scala dal Sud ...

Anzio e Nettuno in mano alle cosche: «Abbiamo sbancato». Ipotesi scioglimento Giuseppe Riggio e Antonio Riggio ... soprattutto le determine per l’affidamento di concessioni e appalti che riguardano i servizi comunali: rifiuti, mense, lavori pubblici, trasporti. Non ultimo le ...

