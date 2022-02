Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Che spettacolo laalta di, ladi oggi 18 febbraio 2022 dalleE’ sempre mezzogiorno. Sembra una crostata rustica ma è una, farcita con un primo strato di formaggi e poi pomodoro e ancora formaggio grattugiato e mozzarella. Davvero un’idea golosa tra le pizze di. Non è la solitaE’ sempre mezzogiorno ma è lache come sempreci spiega nel dettaglio con tutte le dosi esatte e i passaggi giusti. Ecco come si fa la, unagolosa con tanto formaggio e ...