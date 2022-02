Repubblica | «Hanno venduto i diritti commerciali degli All Blacks | anche il rugby è un business»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 febbraio 2022) È una vera e propria rivoluzione per ilquella raccontata sulle colonne dell’edizione odierna di. Nonostante gli annunci del passato – tipo “L’haka non sara? mai in vendita” – il marchioAllè stato. È il fondo californiano Silver Lake Partners che dopo due anni di trattative con New Zealandsi e? assicurato il 10% deiAll. Circa 120 milioni di euro subito, altri 60 fra qualche mese. E soprattutto la novità:la mitica nazionale neozelandese ha un prezzo. Il brand commerciale ha un valore vicino ai due miliardi. A nulla è valsa l’opposizione del sindacato dei Tutti Neri. Manca ancora il via libera delle federazioni ...