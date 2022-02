Reggio Emilia-Varese oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta UNAHOTELS Reggio Emilia-Openjobmetis Varese, valida come recupero della 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Buon momento per entrambe le squadre, con i padroni di casa che arrivano da tre vittorie nelle ultime quattro, con la prima tripla doppia di un giocatore italiano, firmata da Cinciarini contro Treviso; per Varese, quattro vittorie nelle ultime cinque. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 18 febbraio. La partita sarà visibile in streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere inUNAHOTELS-Openjobmetis, valida come recupero della 17esima giornata dellaA1di. Buon momento per entrambe le squadre, con i padroni di casa che arrivano da tre vittorie nelle ultime quattro, con la prima tripla doppia di un giocatore italiano, firmata da Cinciarini contro Treviso; per, quattro vittorie nelle ultime cinque. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 18 febbraio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. SEGUI LATESTUALE COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN ...

