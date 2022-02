Referendum: Salvini, “Sarebbe bello se dai quesiti si ricreasse il centrodestra” (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – “Sono conquiste liberali, moderate, e Sarebbe molto bello se il centrodestra ripartisse sulla spinta riformista di questi quesiti che si fondano sul merito e sulla modernità, bene se si ricreasse un centrodestra che guarda avanti”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), rispondendo a chi gli ha chiesto se dai Referendum si possa ricompattare il centrodestra. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – “Sono conquiste liberali, moderate, emoltose ilripartisse sulla spinta riformista di questiche si fondano sul merito e sulla modernità, bene se siunche guarda avanti”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo(foto), rispondendo a chi gli ha chiesto se daisi possa ricompattare il. L'articolo L'Opinionista.

SimoneAlliva : #Salvini: 'Sto con il Santo Padre. Per me la vita è vita, quindi voteremo di conseguenza. Se ci fosse stato il refe… - LegaSalvini : #Salvini: 'È una bellissima giornata per la democrazia e per l'Italia, perché dopo 30 anni saranno gli italiani in… - LegaSalvini : ++ #REFERENDUM, LEGA E PARTITO RADICALE PREPARANO LA CAMPAGNA ELETTORALE ++ Lungo e cordiale incontro tra Matteo S… - BenjaminW1892 : RT @laramps: Salvini ha convocato in strada, sotto la Consulta, una conferenza stampa in contemporanea con quella del presidente della Cort… - rita98129439 : RT @ilvocio: Eutanasia. Salvini: 'La Lega vota per la vita'. Anche per quella dei migranti? Chiedo. Lucillola @LucillaMasini #18febbraio #… -