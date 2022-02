"Referendum, perché no?”. Parlano i dem Ceccanti, Raciti e Bruno Bossio (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Corte costituzionale dà l’ok a cinque quesiti sulla giustizia. La Lega esulta, la Meloni annuncia che ne sosterrà alcuni, Gelmini chiede comitati unitari per il sì. Il M5s è contrario. E il Pd? Rischia di osservare la partita dagli spalti. Ma siamo sicuri sia una strategia condivisa nei gruppi parlamentari? “Che la giustizia abbia una serie di nodi irrisolti non lo scopriamo certo adesso. Siamo chiamati a una responsabilità anche dai Referendum, ma lo eravamo già prima e lo saremo anche dopo”, dice al Foglio il deputato dem Stefano Ceccanti. “Bisogna valutare caso per caso. Alcuni interventi potremmo farli per legge. Altrimenti non vedo perché non dovremmo votare sì al Referendum”. Ancor più espliciti di lui i colleghi Fausto Raciti e Enza Bruno Bossio, che a Letta ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Corte costituzionale dà l’ok a cinque quesiti sulla giustizia. La Lega esulta, la Meloni annuncia che ne sosterrà alcuni, Gelmini chiede comitati unitari per il sì. Il M5s è contrario. E il Pd? Rischia di osservare la partita dagli spalti. Ma siamo sicuri sia una strategia condivisa nei gruppi parlamentari? “Che la giustizia abbia una serie di nodi irrisolti non lo scopriamo certo adesso. Siamo chiamati a una responsabilità anche dai, ma lo eravamo già prima e lo saremo anche dopo”, dice al Foglio il deputato dem Stefano. “Bisogna valutare caso per caso. Alcuni interventi potremmo farli per legge. Altrimenti non vedonon dovremmo votare sì al”. Ancor più espliciti di lui i colleghi Faustoe Enza, che a Letta ...

