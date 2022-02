Referendum, Magi: “Da Consulta sentenza poco giuridica e molto politica” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Le parole con cui Amato ha motivato pubblicamente l’inammissibilità dei Referendum sono talmente prive di forza giuridica da far pensare a una sentenza politica”. Pesa ogni parola, Riccardo Magi, come da scuola Radicale, ma sono parole che pesano come macigni. Nel mirino Giuliano Amato, fresco Presidente di quella Corte Costituzionale che, nelle ultime 48 ore, ha bocciato i due quesiti referendari più attesi, quello sull’eutanasia e sulla cannabis legale, sospinti nei mesi scorsi da quasi 2 milioni di firme. Una doppia sentenza che Magi, deputato di +Europa e membro di punta dei due comitati referendari, non esita a definire senza mezzi termini “sconcertante”. Magi, cos’è che l’ha infastidita di più della condotta della Corte e del Presidente ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Le parole con cui Amato ha motivato pubblicamente l’inammissibilità deisono talmente prive di forzada far pensare a una”. Pesa ogni parola, Riccardo, come da scuola Radicale, ma sono parole che pesano come macigni. Nel mirino Giuliano Amato, fresco Presidente di quella Corte Costituzionale che, nelle ultime 48 ore, ha bocciato i due quesiti referendari più attesi, quello sull’eutanasia e sulla cannabis legale, sospinti nei mesi scorsi da quasi 2 milioni di firme. Una doppiache, deputato di +Europa e membro di punta dei due comitati referendari, non esita a definire senza mezzi termini “sconcertante”., cos’è che l’ha infastidita di più della condotta della Corte e del Presidente ...

