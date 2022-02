Referendum giustizia | quali sono i cinque quesiti promossi e perché Salvini ha il battiQuorum

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la bocciatura deisulla cannabis e l’eutanasia legali, cosa resta in piedi? E su cosa si andrà a votare? Un quesito è quello sulla legge Severino. Si chiede di abrogare la norma che indica l’impossibilità per i parlamentari di mantenere il proprio ruolo dopo una condanna definitiva, ma anche per governatori, consiglieri regionali e sindaci e solo per una condanna in primo grado, norma assai odiosa e di cui si lamentano molto, e da tempo, gli amministratori locali di tutti i partiti. Il secondo riguarda, invece, la limitazione della carcerazione preventiva, i cui presupposti resterebbero solo in caso di pericolo di fuga o per i reati più gravi (tolti anche per il reato di finanziamento illecito ai partiti). Il terzo: la separazione delle carriere. Secondo la norma attuale, i magistrati pospassare da giudice a pm e viceversa per ...