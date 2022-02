Reati ambientali, denunciati amministratori industria di pellet (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte, all’esito di una serie di controlli tesi alla prevenzione e alla repressione dei Reati ambientali, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino i due amministratori di un’industria di pellet di Avella. Nello specifico, all’esito delle verifiche svolte unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, sono emerse delle discordanze tra lo stato di fatto rilevato e quanto riportato nella “AUA” (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata all’azienda. Alla medesima Autorità Giudiziaria: i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato il titolare di una ditta del posto, dedita alla lavorazione e trasformazione di materiale plastico, per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte, all’esito di una serie di controlli tesi alla prevenzione e alla repressione dei, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino i duedi un’didi Avella. Nello specifico, all’esito delle verifiche svolte unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, sono emerse delle discordanze tra lo stato di fatto rilevato e quanto riportato nella “AUA” (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata all’azienda. Alla medesima Autorità Giudiziaria: i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato il titolare di una ditta del posto, dedita alla lavorazione e trasformazione di materiale plastico, per ...

