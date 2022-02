Rampelli a Draghi: “Non siamo in caserma né in un Cda. Non è corretto inalberarsi” (video) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Draghi si è arrabbiato? E allora? “La Camera dei deputati non è un consiglio di amministrazione né una caserma. C’è una dialettica, ci sono dinamiche politiche, sensibilità che s’incontrano. Non è corretto che il presidente del Consiglio Draghi s’inalberi perché il governo e la maggioranza sono andati sotto. È normale. È giusto che sia così. siamo pagati per questo, per fare il nostro lavoro e migliorare i provvedimenti che vengono dal governo”. Con il realismo del politico di lungo corso, Fabio Rampelli, ospite ad Omnibus su La7 rimette i puntini sulle “i”. L’ira funesta del premier contro i partiti sta diventando l’argomento numero uno: analisti e retroscenisti si interrogano sullo “sbotto” di nervi che, a quanto si apprende, gli ha provocato andare sotto quattro volte in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022)si è arrabbiato? E allora? “La Camera dei deputati non è un consiglio di amministrazione né una. C’è una dialettica, ci sono dinamiche politiche, sensibilità che s’incontrano. Non èche il presidente del Consiglios’inalberi perché il governo e la maggioranza sono andati sotto. È normale. È giusto che sia così.pagati per questo, per fare il nostro lavoro e migliorare i provvedimenti che vengono dal governo”. Con il realismo del politico di lungo corso, Fabio, ospite ad Omnibus su La7 rimette i puntini sulle “i”. L’ira funesta del premier contro i partiti sta diventando l’argomento numero uno: analisti e retroscenisti si interrogano sullo “sbotto” di nervi che, a quanto si apprende, gli ha provocato andare sotto quattro volte in ...

