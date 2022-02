“Quarto Grado” torna sul caso Liliana Resinovich: movente economico? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Venerdì 18 febbraio, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa il 5 gennaio. Omicidio o suicidio? Resta un mistero, anche se inizialmente tutto faceva pensare a un delitto passionale, vista la frequentazione della Resinovich con il vecchio amico d’infanzia Claudio Sterpin. Una relazione tenuta segreta al marito, Sebastiano Visentin. Ma, dopo la lettera inviata alla Procura di Trieste dal fratello di Liliana, Sergio Resinovich – in cui si afferma che la sorella non si è suicidata e si fanno emergere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Venerdì 18 febbraio, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa il 5 gennaio. Omicidio o suicidio? Resta un mistero, anche se inizialmente tutto faceva pensare a un delitto passionale, vista la frequentazione dellacon il vecchio amico d’infanzia Claudio Sterpin. Una relazione tenuta segreta al marito, Sebastiano Visentin. Ma, dopo la lettera inviata alla Procura di Trieste dal fratello di, Sergio– in cui si afferma che la sorella non si è suicidata e si fanno emergere ...

