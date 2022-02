“Quando vengo da te?” | Mara Venier pronta ad una collaborazione bomba | richiesta elettrizzante

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Una nuovapotrebbe arrivare a breve per la rete televisiva Rai: coinvolta anche la conduttriceLa conduttrice(screenshot Twitter)Il mondo della cucina potrebbe presto unire due volti tra i più amati della televisione italiana e soprattutto di casa Rai. In questa nuova stagione la conduttrice Antonella Clerici è tornata al timone di un nuovo format del pomeriggio della nota rete televisiva di Viale Mazzini. Si tratta di È sempre mezzogiorno che in questi mesi ha conquistato i telespettatori facendo registrare anche numeri importanti. Nelle prossime settimane proprio la Clerici potrebbe regalare il colpo di scena al suo pubblico ed ospitare la collegaal bancone della sua cucina. Antonella Clerici ...

Advertising

YouDefinition : RT @unagiaslifes: “A Campo De’ Fiori ci vengo quando ci sei tu” #jerù - MASTERVPIECE : RT @unagiaslifes: “A Campo De’ Fiori ci vengo quando ci sei tu” #jerù - fuoridaunclub : oggi prima di uscire ho chiesto ad una mia amica se venisse e mi ha detto “sisi ma vengo solo perché ci sei tu” ed… - Emyli009 : RT @HESMYLFINELINE: “Ma che campo dei fiori, quello ci vengo quando ci siete voi, le mie due principessine” MIO DIO QUESTA BOMBA #jeru - Emyli009 : RT @Giuliaxx3: Barù: “tanto lunedì esco. Roma preparati”. Jess: “vai a campo dei fiori?”. Barù: “no a campo dei fiori ci vado quando ci sie… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando vengo

Specialmag.it

... sono sognatrice, idealista, ma anche una artigiana che si sporca le mani,da una famiglia di ... Ne ho altri che sono andati via ma questa è una cosa mia che ho avuto fin daero piccolina. ...Ogni tantodico di che zona sonomassacrata, anche se dentro questo stereotipo non mi ci sento proprio. Non sono la classica ragazza di Roma nord, ecco'. Come sono le ragazze di Roma ...