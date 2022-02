Putin sarà alle esercitazioni nucleari russe E Mosca diserta la Conferenza di Monaco

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Le forze di deterrenza strategica disi preparano a lanciare una serie diche vedranno la supervisione dello stesso presidente russo, Vladimir. Nel corso delle, che prevedranno anche il lancio di missili balistici e da crociera,anche simulato un attacco nucleare. L’avvio delle nuove manovre coincide con l’ultimo giorno delle operazioniin Bielorussia, contribuendo a mantenere alta la tensione in tutta la regione. Nonostante questesiano un appuntamento pianificato, il Cremlino ha annunciato il loro avvio solo adesso, un giorno prima del loro effettivo inizio e anticipandole rispetto alla data tradizionale di fine estate. Le forze schierate Nellesaranno coinvolte le forze ...

... la fedeltà di Roma all'Alleanza atlantica non è e nonmai in discussione. Tuttavia, la linea ... l'obiettivo è far sedere al tavolo il presidente russo Vladimire il presidente ucraino ..."Il 19 febbraio, sotto la guida del comandante supremo delle forze armate russe Vladimirorganizzata un'esercitazione pianificata delle forze di deterrenza strategica", ha affermato il ...