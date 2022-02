"Può venire", "No...". Scintille nel governo su Djokovic (Di venerdì 18 febbraio 2022) La sottosegretaria Vezzali invita Djokovic a giocare in Italia e scoppia la polemica. Il braccio destro del ministro Speranza si indigna, ma equivoca l'ex schermitrice. Anche Bassetti scettico Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) La sottosegretaria Vezzali invitaa giocare in Italia e scoppia la polemica. Il braccio destro del ministro Speranza si indigna, ma equivoca l'ex schermitrice. Anche Bassetti scettico

Ultime Notizie dalla rete : Può venire Esplode il caso Djokovic anche in Italia, Vezzali: 'Può giocare a Roma'. Costa: 'Contrario, regole vanno rispettate' Quindi, se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia , potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi ... Costa - , e chi ha un grande seguito, chi può darci una mano in questa opera a maggior ragione ...

Djokovic agli Internazionali è già un caso politico, bagarre tra i sottosegretari di Salute e Sport Valentina Vezzali aveva dato , a voce, il via libera a Djokovic per venire al Foro Italico e ... alle norme, e chi ha un grande seguito, chi può darci una mano in questa opera a maggior ragione deve ...

Quindi, se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia , potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi ... Costa - , e chi ha un grande seguito, chi può darci una mano in questa opera a maggior ragione ... Valentina Vezzali aveva dato , a voce, il via libera a Djokovic per venire al Foro Italico e ... alle norme, e chi ha un grande seguito, chi può darci una mano in questa opera a maggior ragione deve ...