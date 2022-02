PSG | incredibile Di Maria | stipendio “ridicolo” per accettare i bianconeri

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Il Psg avrebbe raggiunto un accordo con l'Atletico Mineiro per il trasferimento di Di.? Angel Dista prendendo decisioni attente sul suo futuro. L'argentino lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero e sono già allo studio le offerte di diversi top club. Ma non è da escludere una scelta puramente sentita negli ultimi anni della sua carriera. Angel Diha fatto arrabbiare il mercato estivo. Il genio argentino saluta il Paris Saint-Germain con un contratto in scadenza a giugno. Acquistarlo sarebbe un vero colpo per tutti i club europei che hanno bisogno di un attaccante fantasioso. Il futuro di Angel Dipotrebbe essere molto "esotico". L'ex Benfica, Manchester United e Real Madrid stanno prendendo decisioni attente sul loro futuro. Vuole ancora dare molto e avere una chance ai ...

Advertising

AndreaInterNews : Se mettete a confronto la stagione di #Messi al PSG e quella di #Messias all'ACM, vi accorgerete che l'unica differ… - giocarpediem69 : RT @pasqlaragione: #Donnarumma a @TeleFootball: 'Ho scelto il Psg perché è un ambiente incredibile. Squadra straordinaria, grandi ambizioni… - Frances13758250 : RT @pasqlaragione: #Donnarumma a @TeleFootball: 'Ho scelto il Psg perché è un ambiente incredibile. Squadra straordinaria, grandi ambizioni… - eaglesinthewind : @Paolo62651159 Ho visto il catenaccio mal riuscito da parte del Real, e un’ incredibile quantità di tiri in porta (… - Richimolten : @MilanNewsit Ma quale ambiente incredibile ??? Il campionato Francese è ridicolo e il tifo peggio e il PsG non ha storia -

Ultime Notizie dalla rete : PSG incredibile

Stop and Goal

...possibile avremo lo stadio pieno ed è. Se ho nostalgia della Champions? Ho fatto più di 150 partite di Champions, non posso piangere perché ora faccio la Conference. Non mi è piaciuta...- Real non mi è piaciuta, Inter - Liverpool è stata bella". Lei è un grande comunicatore oltre ... Avremo 9 giocatori assenzi però èche nonostante i risultati la gente ci sarà. I ...Noi abbiamo 9 assenti, però è incredibile che in una stagione senza risultati straordinari ... che sarà distrutta. Real-PSG non mi è piaciuta, Inter-Liverpool sì…”. Maida (Corriere dello Sport): “Lei ...Incredibile ciò che è successo in Champions League nel match ... Durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, con le due squadre ancora sullo 0-0, i dirigenti del PSG sono andati a ...