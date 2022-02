Protesta studenti a Napoli davanti alla sede del Pd e dell'ufficio scolastico regionale: «Le vostre mani sono sporche del nostro sangue» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tre studenti si sono versati addosso vernice rossa davanti alla sede regionale del Pd della Campania in via Santa Brigida a Napoli. La Protesta durante il flash mob promosso da «studenti... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tresiversati addosso vernice rossadel Pda Campania in via Santa Brigida a. Ladurante il flash mob promosso da «...

