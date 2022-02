Processo Mollicone | il teste | «Nel telefono dell' ex maresciallo Mottola immagini pedopornografiche»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dall'analisi deldi Franco, eseguito nel 2016 dai carabinieri, sono emersea contenuto pedopornografico non attinente alin corso, ma per le...

occhio_notizie : La rivelazione choc della Procura durante processo per l'omicidio di Serena Mollicone - Lazio_TV : L'ipotesi seguita dalla procura è quella del depistaggio delle indagini. - pasdran : RT @mattinodinapoli: Processo Mollicone, la pista falsa dell'auto - zazoomblog : Processo Mollicone la pista falsa dellauto - #Processo #Mollicone #pista #falsa - TG24info : PROCESSO #MOLLICONE – In aula 5 carabinieri e la testimonianza | -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Mollicone

Come e con quale mezzo il corpo di Serenafu trasportata nel boschetto di Fonte Cupa dopo la morte? Stamattina si tornerà in aula nell'ambito delper l'omicidio di Serena, uccisa nel 2001 ad Arce, in provincia di Frosinone, quando aveva 18 anni. Gli imputati neldi primo grado, dinanzi alla Corte d'assise del ...Gli imputati neldi primo grado, dinanzi alla Corte d'assise del Tribunale di Cassino, sono Franco, Marco e Anna Maria Mottola, ma anche Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. A chiedere che ...E' quanto emerso nel corso dell'udienza per il processo di Serena Mollicone, uccisa nel 2001 ad Arce, in provincia di Frosinone, quando aveva 18 anni. Gli imputati nel processo di primo grado, dinanzi ...Processo Mollicone, udienza choc. Uno dei testimoni chiamati a ricostruire le indagini e gli accertamenti dopo la morte di Serena ha riferito sul contenuto delle memorie estrapolate dai cellulari ...