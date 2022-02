Probabili formazioni Roma-Verona: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Roma-Hellas Verona, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:00 di sabato 19 febbraio nella cornice dell’Olimpico, con le due squadre pronte a contendersi la vittoria. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con pagelle, moviola e parole dei protagonisti. Roma – Squalificato Mancini, Mourinho è costretto a ricorrere alla difesa a quattro con Smalling e Kumbulla. Probabile turno di riposo per Karsdorp, con Maitland-Niles a destra. Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan pronti alle spalle di Abraham. Verona – Barak e Caprari confermatissimi alle spalle di Simeone. Faraoni è arruolabile, ma ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ledi-Hellas, match delladi. Si gioca alle 18:00 di sabato 19 febbraio nella cornice dell’Olimpico, con le due squadre pronte a contendersi la vittoria. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con pagelle, moviola e parole dei protagonisti.– Squalificato Mancini, Mourinho è costretto a ricorrere alla difesa a quattro con Smalling e Kumbulla. Probabile turno di riposo per Karsdorp, con Maitland-Niles a destra. Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan pronti alle spalle di Abraham.– Barak e Caprari confermatissimi alle spalle di Simeone. Faraoni è arruolabile, ma ...

