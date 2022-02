Prezzi fuori controllo | mezza Ue alla canna del Gas Dopo il calo di mercoledì il costo della materia prima torna a salire del 7 | 1 per cento

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Di pari passo con le tensioni cheno ain Ucraina, cresce anche il prezzo del gas.la tregua di, quando la Russia ha annunciato il ritiro parziale delle truppe al confine che sembrava il preludio a una conclusione felicevicenda, tutto è stato rimesso in discussione tra rivelazioni dei servizi segreti americani, accuse reciproche tra Usa e Russia, e scontri all’interno delle regioni separatiste del Donbass. Insomma in nemmeno 24 ore la situazione si è aggravata al punto che i mercati sono andati nel panico con il prezzo del Gas naturale in Europa che èto a volare come si vede dai future ad Amsterdam che segnano un +7,1% a 74,5 euro al Mwh. Un dato confermato anche a Londra dove il rincaro è stato del +7,3% a 179,1 penny per Mmbtu, l’unità termica ...

