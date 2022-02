“Posti letto occupati al 14,6% e terapie intensive all’8,6%: Lombardia da zona bianca” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “La Lombardia è da zona bianca. Con un 14,6% di occupazione dei Posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca”. Così la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, su Twitter. “La Lombardia è da zona bianca. Con un 14,6% di occupazione dei Posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Laè da. Con un 14,6% di occupazione deiin area medica e un 8,6% nelle, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente lain”. Così la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, su Twitter. “Laè da. Con un 14,6% di occupazione deiin area medica e un 8,6% nelle, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la ...

maiocchirosanna : @DonnaCollina @Elena81353537 Portando via posti letto ai veri malati, che per urgenza si devono rivolgere al Priva… - diegovic_81 : RT @DBarillarisson: Facciamo due conti. Facciamo che il covid è letale nell'1% dei casi. Questo ovviamente vuol dire che i casi gravi che n… - discoradioIT : RT @LetiziaMoratti: “La Lombardia è da zona bianca. Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie int… - LetiziaMoratti : “La Lombardia è da zona bianca. Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie… - AnsaTrentinoAA : Covid: tre decessi e 426 nuovi casi in Trentino. In calo ricoverati,in fase di revisione numero posti letto Covid |… -

Ultime Notizie dalla rete : Posti letto Ospedale Terni, le 'domande senza risposta' diventano 'caso' politico - Chiarelli 'sotto attacco' Sei posti letto di terapia intensiva inutilizzati da un anno e per i quali sono stati spesi soldi inutilmente'. I posti letto ' Sarebbe interessante capire dal direttore dell'ospedale di Terni come ...

Attenzione, molti dimenticano di pulire queste parti della casa che potrebbero diventare il covo perfetto per polvere e batteri Ci sono sempre quei posti nascosti o difficili da raggiungere, che spesso dimentichiamo di pulire. ... Attenzione, molti dimenticano di pulire anche questo oggetto che si trova in camera da letto. ...

Covid, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi 17 febbraio Sky Tg24 Gardenesi critici sulle limitazioni ai posti letto Il tetto ai posti letto previsto dal piano di sviluppo turistico è criticato dai comuni maggiormente colpiti, come quelli della Val Gardena, che ne lamentano l'eccessiva rigidità Il turismo ha bisogno ...

Lombardia in zona bianca Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca ...

Seidi terapia intensiva inutilizzati da un anno e per i quali sono stati spesi soldi inutilmente'. I' Sarebbe interessante capire dal direttore dell'ospedale di Terni come ...Ci sono sempre queinascosti o difficili da raggiungere, che spesso dimentichiamo di pulire. ... Attenzione, molti dimenticano di pulire anche questo oggetto che si trova in camera da. ...Il tetto ai posti letto previsto dal piano di sviluppo turistico è criticato dai comuni maggiormente colpiti, come quelli della Val Gardena, che ne lamentano l'eccessiva rigidità Il turismo ha bisogno ...Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca ...