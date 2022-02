Poste | brutte sorprese per chi ha questi buoni fruttiferi

Leggi su consumatore

(Di venerdì 18 febbraio 2022) I rendimenti dei titoli di Stato stanno volando in alto ma questo portanotizie per chi possiedeInizia ad essere preoccupante la situazione per chi ha dei determinati idiItaliane. A causa del rialzo dei rendimenti si sta infatti avendo una riduzione dei valori sul mercato. Le L'articolo proviene da Consumatore.com.