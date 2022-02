Pnrr, Mantovani (Manageritalia): “Nel settore costruzioni servono più competenze, indispensabili per transizione ecologica” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Allargare al settore dei servizi i finanziamenti del Pnrr destinati a realizzare le nuove infrastrutture, anche digitali, per la parte di competenza del Mite. Lo ha sottolineato il presidente di Manageritalia Mario Mantovani nel corso del tavolo del partenariato sul Pnrr dedicato alla transizione energetica ed ecologica, presieduto dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Mantovani ha ricordato come già il report dell’ottobre scorso dell’Osservatorio Terziario di Manageritalia segnalasse rischi di surriscaldamento dei prezzi e di carenza di competenze nel settore costruzioni, dovuti agli incentivi e i bonus fiscali che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Allargare aldei servizi i finanziamenti deldestinati a realizzare le nuove infrastrutture, anche digitali, per la parte di competenza del Mite. Lo ha sottolineato il presidente diMarionel corso del tavolo del partenariato suldedicato allaenergetica ed, presieduto dal ministro dellaRoberto Cingolani.ha ricordato come già il report dell’ottobre scorso dell’Osservatorio Terziario disegnalasse rischi di surriscaldamento dei prezzi e di carenza dinel, dovuti agli incentivi e i bonus fiscali che ...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Mantovani Coldiretti Mn in piazza Virgiliana contro il boom dei prezzi ... Fabio Mantovani " perché i costi di produzione sono aumentati in maniera trasversale su tutti i ... ma senza aiuti e senza lo sblocco di fondi certi come quelli contenuti nel Pnrr e dedicati ai ...

Azienda green si vuole insediare a Ferrara. La giunta boccia il progetto E' un investimento previsto dal Pnrr e si inserisce in una filiera agricola in un punto in cui si possono utilizzare gli scarti delle lavorazioni agricole". A Tommaso Mantovani del M5S interessano "...

Pnrr: Mantovani (Cida), 'Governo apra un confronto sulle riforme' Il Sannio Quotidiano Gli agricoltori di Coldiretti Mantova in piazza Virgiliana contro il boom dei costi MANTOVA “Serve sbloccare i fondi destinati alle energie rinnovabili, dal fotovoltaico al biogas, occorre applicare il decreto contro le pratiche sleali, ...

"Sala vuole fondi? Partecipi ai bandi" Contesta la distribuzione dei fondi Pnrr distribuiti attraverso il bando ... I Comuni a rischio sismico sono 52, per la maggior parte nel bresciano e nel mantovano. E il bando chiudeva il 2 dicembre ...

