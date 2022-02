"Più di sette milioni di clic": il promo della d'Urso schizza in Rete (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Oh madre" fa il botto con Barbara d'Urso, che sta per tornare alla conduzione di un programma in prima serata. Si tratta de La pupa e il secchione, il promo - come fa sapere il Biscione - conquista tutti schizzando a 7.5 milioni di visualizzazioni in appena 10 giorni. Sembrano numeri da prima serata, ma si tratta soltanto dei social. Però, il buongiorno si vede dal mattino e se sui social il promo fa registrare questi numeri significa che per davvero lo share di Italia 1 arriverà molto in alto. Sta andando bene anche Pomeriggio 5, nella nuova formula inaugurata a settembre, con quasi il 16% nella puntata di ieri. Chi pensava di rottamare Barbarella, amatissima dal pubblico di ogni età, sembra aver sbagliato i conti. La chiusura di Live non è la d'Urso, qualche tempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Oh madre" fa il botto con Barbara d', che sta per tornare alla conduzione di un programma in prima serata. Si tratta de La pupa e il secchione, il- come fa sapere il Biscione - conquista tuttindo a 7.5di visualizzazioni in appena 10 giorni. Sembrano numeri da prima serata, ma si tratta soltanto dei social. Però, il buongiorno si vede dal mattino e se sui social ilfa registrare questi numeri significa che per davvero lo share di Italia 1 arriverà molto in alto. Sta andando bene anche Pomeriggio 5, nella nuova formula inaugurata ambre, con quasi il 16% nella puntata di ieri. Chi pensava di rottamare Barbarella, amatissima dal pubblico di ogni età, sembra aver sbagliato i conti. La chiusura di Live non è la d', qualche tempo ...

Advertising

rkivlvr : io non lo so perché giuro ma dopo le sette automaticamente non riesco più a studiare un cazzo devo riprendere dopo - fabriziobiuzzi : Più delle sette di venerdì. Si stacca. Buon #weekend a tutti. Foto @gianni_nucci - alejamming : RT @Lem_e_Laika: Tre pescatori di Livorno discussero un anno e un giorno per stabilire e sentenziare quanti pesci ci sono nel mare. Disse i… - juls771 : Sette cazzi per sette sorelle (non volevo è stato più forte di me! ??????????) #cinepene - poctavio65 : RT @Coronel_del_Rey: L’INVIDIA ERA UN TEMPO CONSIDERATA UNO DEI SETTE PECCATI CAPITALI PRIMA DI DIVENTARE UNA DELLE VIRTÙ PIÙ AMMIRATE SOTT… -

Ultime Notizie dalla rete : Più sette Sudtirol - Pro Patria: diretta live e risultato in tempo reale Sudtirol e Pro Patria si sono incontrati sette volte in terza divisione nazionale con il bilancio di cinque vittorie biancorosse, una dei bustocchi e un pareggio. A dirigere la sfida è stato ...

Covid, prosegue il calo della curva epidemica. A Parma 344 nuovi casi Stabile il numero di nuovi casi (sono 3.448 in più rispetto a giovedì), su un totale di 26.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.802 ...5 da 1.116 di sette giorni fa; l'Rt regionale a 0.64 ...

Giornata del gatto, i meme più divertenti per festeggiare i nostri amici felini Corriere della Sera Sudtirol e Pro Patria si sono incontrativolte in terza divisione nazionale con il bilancio di cinque vittorie biancorosse, una dei bustocchi e un pareggio. A dirigere la sfida è stato ...Stabile il numero di nuovi casi (sono 3.448 inrispetto a giovedì), su un totale di 26.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.802 ...5 da 1.116 digiorni fa; l'Rt regionale a 0.64 ...