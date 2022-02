Pignasecca | 21enne accoltellato mentre aiuta il nonno nel negozio di famiglia

Advertising

VesuvioLive : Napoli, va aiutare il nonno nel negozio e viene accoltellato: colpito 21enne - lupettorosso76 : RT @mattinodinapoli: Napoli, 21enne aiuta il nonno nel negozio: accoltellato alla Pignasecca - biancacle : RT @mattinodinapoli: Napoli, 21enne aiuta il nonno nel negozio: accoltellato alla Pignasecca - mattinodinapoli : Napoli, 21enne aiuta il nonno nel negozio: accoltellato alla Pignasecca -

Ultime Notizie dalla rete : Pignasecca 21enne

Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora tutta da verificare, il, mentre era in viaad aiutare suo nonno nella chiusura dell'attività di ortofrutta, veniva avvicinato da due ...Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora tutta da verificare, ilmentre era in viaad aiutare suo nonno nella chiusura dell'attività di ortofrutta è stato avvicinato da due ...continua sotto – Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il 21enne, mentre era in via Pignasecca ad aiutare suo nonno nella chiusura dell’attività di ortofrutta, sarebbe stato ...Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora tutta da verificare, il 21enne mentre era in via Pignasecca ad aiutare suo nonno nella chiusura dell’attività di ortofrutta veniva avvicinato da due ...