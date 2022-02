Perin addio Juventus? Ormai ha le valigie pronte | la sua destinazione

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La Juve non ha più fiducia in Mattiache vuole a tutti i costi giocare e così a Torino stanno cercando dall’Argentina un nuovo vice. Il secondo portiere è un ruolo estremamente delicato in particolar modo quando si è una grande squadra, infatti non ci si può affidare a un estremo difensore troppo impacciato, ma Mattianon ha più voglia di rimanere a guardare Szczesny e laè così costretta a cercare nuove alternative. Mattia(GettyImages)Mattiaè stato uno dei migliori prospetti a livello giovanile, dimostrando fin da subito tutto il suo talento anche quando ha dovuto giocare con squadre non proprio di livello e di scarso valore. Il suo primo anno in Serie A fu con il disastroso Pescara 2012-13, ma nonostante il pessimo andamento degli abruzzesi ...

Advertising

Fprime86 : RT @Spazio_J: Rebus portieri in casa Juve: con Perin sarà addio? Spunta un nuovo nome - - Spazio_J : Rebus portieri in casa Juve: con Perin sarà addio? Spunta un nuovo nome - -

Ultime Notizie dalla rete : Perin addio

MattiaArrivato nel 2018 per 12 milioni più Bonus dal Genoa, gioca le partite di Coppa Italia,... Dopo l'di Buffon torna in bianconero e diventa la riserva del polacco, trovando anche spazio ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Cinque i giocatori della Juventus in attesa del rinnovo o di un. Ecco, nel dettaglio, le varie situazioni e come potrebbero evolversi La Juventus deve risolvere la questione legata a cinque rinnovi di contratto. Il primo sulla lista è Dybala, previsto un ...Il futuro in bianconero è infatti in bilico anche per Mattia De Sciglio e Mattia Perin, ma soprattutto per Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Bernardeschi-Juve lontani: spunta l’interesse di Inter ...La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo, dopo esserlo stata nel mercato di gennaio. Gli arrrivi di Federico Gatti, in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zak ...