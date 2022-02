“Perderò la vista”, dramma nel mondo del cinema: le conseguenze di una malattia degenerativa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Amatissimo attore racconta il suo dramma in Tv: “Perderò la vista per una malattia degenerativa”. Tutti i dettagli. Ospite di Silvia Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, amatissimo attore ha raccontato che perderà la vista per un problema che lo attanaglia da quando era bambino. Le sue parole hanno sconvolto il pubblico di Rai L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Amatissimo attore racconta il suoin Tv: “laper una”. Tutti i dettagli. Ospite di Silvia Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, amatissimo attore ha raccontato che perderà laper un problema che lo attanaglia da quando era bambino. Le sue parole hanno sconvolto il pubblico di Rai L'articolo proviene da Inews24.it.

