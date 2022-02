Perché, senza preferenze, il proporzionale darà vita a una finzione democratica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il surreale dibattito che avanza sul proporzionale, tra favorevoli e contrari, è la perfetta rappresentazione della strutturata e conclamata debolezza della politica, il paradosso della scorciatoia. Dovrebbe appassionare di più partiti e leader, anche dopo l’esplicito richiamo del presidente Mattarella rivolto alle Camere riunite in seduta comune, le modalità di elezione del nuovo Csm, scritta dai magistrati, che si applica ai magistrati, che a sua volta decidono progressioni e carriere di se stessi e che al massimo rispondono a se stessi, cioè ai magistrati, piazzati in quantità dentro il ministero della Giustizia, dove cambiando l’ordine dei ministri il risultato non cambia: l’occupazione magistrale dei magistrati del ministero. Finita la digressione torno al punto. Il paradosso della scorciatoia, l’opzione della soluzione breve a problemi lunghi, di fatto mai ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il surreale dibattito che avanza sul, tra favorevoli e contrari, è la perfetta rappresentazione della strutturata e conclamata debolezza della politica, il paradosso della scorciatoia. Dovrebbe appassionare di più partiti e leader, anche dopo l’esplicito richiamo del presidente Mattarella rivolto alle Camere riunite in seduta comune, le modalità di elezione del nuovo Csm, scritta dai magistrati, che si applica ai magistrati, che a sua volta decidono progressioni e carriere di se stessi e che al massimo rispondono a se stessi, cioè ai magistrati, piazzati in quantità dentro il ministero della Giustizia, dove cambiando l’ordine dei ministri il risultato non cambia: l’occupazione magistrale dei magistrati del ministero. Finita la digressione torno al punto. Il paradosso della scorciatoia, l’opzione della soluzione breve a problemi lunghi, di fatto mai ...

