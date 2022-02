Percassi è il più dritto di tutti: vende l’Atalanta agli americani per 350 milioni e fugge dal calcio in declino (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Prova a prendermi”. Antonio Percassi è un grande imprenditore che soltanto in Italia può essere contrabbandato come il piccolo artigiano che ha aperto bottega. Ha un patrimonio di 1 miliardo di dollari. Per Forbes è il 36esimo uomo ricco d’Italia. Oltre a essere a capo della holding Odissea Srl e una serie di centri commerciali, lui si occupa della gestione e dello sviluppo delle reti di vendita dei grandi marchi internazionali. Quando arrivano in Italia, si rivolgono a Percassi che cura tutto. La conferma della sua statura di imprenditore arriva dalla conferma alla notizia – pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello sport – che sta vendendo l’Atalanta all’ennesimo fondo americano KKR per 350 milioni di euro. Un colpaccio. “Vado, l’ammazzo e torno”. Ha preso l’Atalanta nel 2010 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Prova a prendermi”. Antonioè un grande imprenditore che soltanto in Italia può essere contrabbandato come il piccolo artigiano che ha aperto bottega. Ha un patrimonio di 1 miliardo di dollari. Per Forbes è il 36esimo uomo ricco d’Italia. Oltre a essere a capo della holding Odissea Srl e una serie di centri commerciali, lui si occupa della gestione e dello sviluppo delle reti di vendita dei grandi marchi internazionali. Quando arrivano in Italia, si rivolgono ache cura tutto. La conferma della sua statura di imprenditore arriva dalla conferma alla notizia – pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello sport – che standoall’ennesimo fondo americano KKR per 350di euro. Un colpaccio. “Vado, l’ammazzo e torno”. Ha presonel 2010 ...

