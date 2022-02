Pechino 2022, Thomas Bach: “L’abbraccio tra ucraino e russo il simbolo dello spirito olimpico” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ha fatto molto scalpore negli ultimi giorni la foto che ritraeva L’abbraccio tra Oleksandr Abramenko ed Ilia Burov durante la finale di aerials freestyle alle Olimpiadi di Pechino 2022. Nulla di strano, se non fosse che Abramenko è ucraino e Burov è russo, in un periodo di fortissima tensione tra i due paesi dell’est Europa. I due sono arrivati sul podio della disciplina freestyle, rispettivamente secondo (Abramenko) e terzo (Burov), dietro solamente al cinese Qi Guangpu, ma sono entrati di prepotenza nei simboli che ci lasceranno questi Giochi di Pechino, attirando l’attenzione del mondo intero e del presidente del CIO Thomas Bach. Sci freestyle, Pechino 2022: Qi Guangpu vince l’oro nell’aerials maschile, argento per ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ha fatto molto scalpore negli ultimi giorni la foto che ritraevatra Oleksandr Abramenko ed Ilia Burov durante la finale di aerials freestyle alle Olimpiadi di. Nulla di strano, se non fosse che Abramenko èe Burov è, in un periodo di fortissima tensione tra i due paesi dell’est Europa. I due sono arrivati sul podio della disciplina freestyle, rispettivamente secondo (Abramenko) e terzo (Burov), dietro solamente al cinese Qi Guangpu, ma sono entrati di prepotenza nei simboli che ci lasceranno questi Giochi di, attirando l’attenzione del mondo intero e del presidente del CIO. Sci freestyle,: Qi Guangpu vince l’oro nell’aerials maschile, argento per ...

Advertising

Eurosport_IT : SORPASSO! ?? Quella di Pechino diventa la 2ª miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi Invernali ?????? Sco… - Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri #ANSA - infoitsport : Pechino 2022, il presidente Federghiaccio contro Arianna Fontana: “Così spacca la squadra. I maschi? L’hanno … - Gazzetta_it : Olimpiadi Pechino Windisch quinto nella mass start, quinta medaglia per Johannes Boe -