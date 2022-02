Pechino 2022, oro Krol nei 1000 metri maschili di pattinaggio di velocità: Bosa 15esimo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Thomas Krol è medaglia d’oro nei 1000 metri maschili di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Gara incredibile dell’olandese che chiude con il tempo di 1:07.92 davanti al canadese Laurent Dubreuil, argento con un ritardo di +0.40, e al norvegese Haavard Holmefjord Lorentzen, bronzo a +0.56. Colpodi scena in casa Olanda nell’ultima batteria, con il campione del mondo della distanza nel 2019 Kai Verbij che si è fermato a un giro dalla fine dopo aver accusato un cedimento. Chiude in quindicesima posizione un ottimo David Bosa, in 1:09.35 e con ritardo di +1.43 dalla vetta. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Thomasè medaglia d’oro neididialle Olimpiadi invernali di. Gara incredibile dell’olandese che chiude con il tempo di 1:07.92 davanti al canadese Laurent Dubreuil, argento con un ritardo di +0.40, e al norvegese Haavard Holmefjord Lorentzen, bronzo a +0.56. Colpodi scena in casa Olanda nell’ultima batteria, con il campione del mondo della distanza nel 2019 Kai Verbij che si è fermato a un giro dalla fine dopo aver accusato un cedimento. Chiude in quindicesima posizione un ottimo David, in 1:09.35 e con ritardo di +1.43 dalla vetta. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO ...

