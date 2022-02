Pechino 2022, hockey maschile: la Finlandia supera la Slovacchia e vola in finale (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Finlandia ha la meglio sulla Slovacchia ed è la prima finalista del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi 2022 di Pechino. La squadra scandinava è sicura di una medaglia dopo la semifinale vinta con autorità, per 2-0. I gol arrivano Manninen prima della fine del primo tempo e negli ultimi secondi da Pesonen, quando ormai gli slovacchi si erano sbilanciati per trovare il pareggio. Adesso l’appuntamento è per le ore 14:10 italiane con l’altra semifinale, quella tra Russia e Svezia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Laha la meglio sullaed è la prima finalista del torneo disu ghiaccioalle Olimpiadidi. La squadra scandinava è sicura di una medaglia dopo la semivinta con autorità, per 2-0. I gol arrivano Manninen prima della fine del primo tempo e negli ultimi secondi da Pesonen, quando ormai gli slovacchi si erano sbilanciati per trovare il pareggio. Adesso l’appuntamento è per le ore 14:10 italiane con l’altra semi, quella tra Russia e Svezia. SportFace.

