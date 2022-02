Pd | Bettini | ' mai teorizzato governo con la Lega e non ho offeso Meloni' **

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Ormai è un genere letterario leggere solo i titoli delle interviste. Mi spiego meglio. Nessuna teorizzazione di uncon la". Lo precisa Goffredodopo l'intervista oggi a Il Foglio. "Semplicemente un augurio al sistema politico italiano: una legge proporzionale, un rafforzamento di due forze alternative (una di sinistra, progressista e democratica e un'altra conservatrice, ma sinceramente europeista e fondata sui principi della Costituzione italiana). Sarebbe positivo che lascegliesse questa strada, cambiando profondamente e colndosi alla famiglia dei Popolari Europei. Allora la competizione tra uno schieramento e l'altro squilibrerebbe in nessun caso la democrazia repubblicana. Tutto qui". "Alla domanda su cosa potrebbe accadere in caso di ...

Oggi in un'intervista Goffredoha parlato dell'ipotesi che ilgoverni con la Lega dopo le politiche.Oggi in un'intervista Goffredoha parlato dell'ipotesi che ilgoverni con la Lega dopo le politiche.Bettini aveva altresì consigliato a Matteo Salvini di affrancarsi ... E apre addirittura a un governo Pd-Lega", affonda in conclusione la Santanchè, "perché non contano le idee e i programmi ma solo ...Temo non appassionante (ma magari mi sbaglio)”. Così Pierfrancesco Majorino, eurodeputato Pd, su twitter. Oggi in un’intervista Goffredo Bettini ha parlato dell’ipotesi che il Pd governi con la Lega ...