Pattinaggio artistico, Pechino 2022: nel libero delle coppie chi sbaglia è fuori (Di venerdì 18 febbraio 2022) Parola d’ordine: vietato sbagliare. Un claim che può apparire scontato in una disciplina come quella del Pattinaggio di figura, ma mai veritiera come nel caso del programma libero delle coppie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dove, visto il livello stellare proposto dal gruppo di testa, anche la più impercettibile sbavatura potrebbe compromettere la conquista di una medaglia. Basta guardare i numeri: al termine del primo segmento In testa si sono piazzati i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han, i quali hanno sciorinato una prestazione monstre firmando il nuovo primato mondiale di 84.41, precedendo di un niente, appena sedici centesimi, i russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, secondi con 84.25 davanti ai compagni di Nazionale Anastasia Mishina-Aleksandr ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Parola d’ordine: vietatore. Un claim che può apparire scontato in una disciplina come quella deldi figura, ma mai veritiera come nel caso del programmaalle Olimpiadi Invernali didove, visto il livello stellare proposto dal gruppo di testa, anche la più impercettibile sbavatura potrebbe compromettere la conquista di una medaglia. Basta guardare i numeri: al termine del primo segmento In testa si sono piazzati i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han, i quali hanno sciorinato una prestazione monstre firmando il nuovo primato mondiale di 84.41, precedendo di un niente, appena sedici centesimi, i russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, secondi con 84.25 davanti ai compagni di Nazionale Anastasia Mishina-Aleksandr ...

