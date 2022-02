Pattinaggio artistico, l’ungherese Mark Magyar positivo al Covid: niente Olimpiadi per lui e per Ioulia Chtchetinina (Di venerdì 18 febbraio 2022) È stata la stessa pattinatrice ungherese, Iuolia Chtchetinina, ad annunciare su Instagram la rinuncia ufficiale per la coppia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, a causa della positività a Covid riscontrata per Mark Magyar. I due atleti avrebbero dovuto partecipare alle gare di Pattinaggio a coppie, la prima prevista per oggi (alle 11:30 ore italiane) con il programma corto; nonostante la presenza nella startlist (sarebbero stati i settimi a esibirsi), Chtchetinina e Magyar dovranno rinunciare alle Olimpiadi. Un duro colpo per chi, come loro, è al lavoro da quattro anni per arrivare pronti, al massimo, a un appuntamento così atteso; l’amarezza per quanto accaduto traspare dalle parole pubblicate sui social di Ioulia ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) È stata la stessa pattinatrice ungherese, Iuolia, ad annunciare su Instagram la rinuncia ufficiale per la coppia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, a causa della positività ariscontrata per. I due atleti avrebbero dovuto partecipare alle gare dia coppie, la prima prevista per oggi (alle 11:30 ore italiane) con il programma corto; nonostante la presenza nella startlist (sarebbero stati i settimi a esibirsi),dovranno rinunciare alle. Un duro colpo per chi, come loro, è al lavoro da quattro anni per arrivare pronti, al massimo, a un appuntamento così atteso; l’amarezza per quanto accaduto traspare dalle parole pubblicate sui social di...

