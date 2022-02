Pattinaggio artistico, l’allenatrice di Kamila Valieva: “Perché hai smesso di lottare? Spiegami perché!” – VIDEO (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non sono passate inosservate le parole di Eteri Tutberidze, ad oggi l’allenatrice più influente del Pattinaggio artistico, rivolte a Kamila Valieva a Pechino 2022, quarta classificata nella prova femminile dopo dieci giorni di caos mediatico a causa del caso doping che l’ha vista coinvolta. Le telecamere infatti sono riuscite a captare alcune frasi pronunciate dalla coach russa proprio nel momento in cui la quindicenne di Kazan è uscita dal ghiaccio, indirizzandosi verso il kiss&cry: “Perché ti sei lasciata andare? Spiegamelo, Perché Perché hai smesso di lottare? Ti sei lasciata andare dopo quell’axel, Perché?”, queste le domande poste da Tutberidze all’atleta, effettivamente entrata in pista poco ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non sono passate inosservate le parole di Eteri Tutberidze, ad oggipiù influente del, rivolte aa Pechino 2022, quarta classificata nella prova femminile dopo dieci giorni di caos mediatico a causa del caso doping che l’ha vista coinvolta. Le telecamere infatti sono riuscite a captare alcune frasi pronunciate dalla coach russa proprio nel momento in cui la quindicenne di Kazan è uscita dal ghiaccio, indirizzandosi verso il kiss&cry: “ti sei lasciata andare? Spiegamelo,haidi? Ti sei lasciata andare dopo quell’axel,?”, queste le domande poste da Tutberidze all’atleta, effettivamente entrata in pista poco ...

Advertising

jminne23 : @ArielTe1 Buongiorno e felice venerdì cara Ariel. e smettila di guardarmi come un'olimpionica completamente, non l… - simcopter : RT @RaiPlay: ???? QUALIFICATI ???? ? Il sodalizio Azzurro, Della Monica - Guarise, si qualifica per il programma lungo di #FigureSkating con… - shirfire218 : RT @RaiPlay: ???? QUALIFICATI ???? ? Il sodalizio Azzurro, Della Monica - Guarise, si qualifica per il programma lungo di #FigureSkating con… - RaiDue : RT @RaiPlay: ???? QUALIFICATI ???? ? Il sodalizio Azzurro, Della Monica - Guarise, si qualifica per il programma lungo di #FigureSkating con… - RaiSport : RT @RaiPlay: ???? QUALIFICATI ???? ? Il sodalizio Azzurro, Della Monica - Guarise, si qualifica per il programma lungo di #FigureSkating con… -