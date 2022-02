Pattinaggio artistico, Della Monica-Guarise dopo lo short “Il cambio di salto in parallelo ha funzionato” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Esprimono tanta soddisfazione Nicole Della Monica-Matteo Guarise dopo lo short program delle coppie a Pechino 2022, penultimo segmento del calendario di Pattinaggio artistico nella rassegna a cinque cerchi. Gli azzurri infatti, intercettati in mixed zone ai microfoni di Eurosport, si sono soffermati sulla prestazione odierna, conclusa al decimo posto e arrivata dopo tantissimi giorni di attesa. una performance solida quella degli atleti delle Fiamme Oro seppur viziata da una sbavatura nel triplo rittberger lanciato, eseguito con caduta, imprecisione che però non ha scalfito i nostri ragazzi: “È stata un’attesa lunga ma penso che abbiamo avuto modo di tranquillizzarci dopo la prima gara del team event – ha detto Nicole – i giorni ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Esprimono tanta soddisfazione Nicole-Matteoloprogram delle coppie a Pechino 2022, penultimo segmento del calendario dinella rassegna a cinque cerchi. Gli azzurri infatti, intercettati in mixed zone ai microfoni di Eurosport, si sono soffermati sulla prestazione odierna, conclusa al decimo posto e arrivatatantissimi giorni di attesa. una performance solida quella degli atleti delle Fiamme Oro seppur viziata da una sbavatura nel triplo rittberger lanciato, eseguito con caduta, imprecisione che però non ha scalfito i nostri ragazzi: “È stata un’attesa lunga ma penso che abbiamo avuto modo di tranquillizzarcila prima gara del team event – ha detto Nicole – i giorni ...

