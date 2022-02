Pasta Garofalo anche nel 2022 tra le 50 aziende più inclusive in Italia secondo il Diversity Brand Index (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Pastificio Garofalo, storica azienda di Gragnano, è stato selezionato anche per il 2022 nella Diversity Brand Index TOP50, tra le aziende che si sono distinte sui temi dell’inclusione e hanno manifestato con i loro progetti l’impegno con più alto impatto sociale sul fronte im. Ad annunciarlo è la stessa azienda campana in una nota in cui si spiega che “la ricerca, ideata e coordinata da Diversity – organizzazione no profit di riferimento per la Diversity & Inclusion – e Focus Management – società di consulenza specializzata sui temi del trust e del Brand -, è l’unica ricerca Italiana volta a misurare il livello di inclusione dei Brand in una prospettiva customer based, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Pastificio, storica azienda di Gragnano, è stato selezionatoper ilnellaTOP50, tra leche si sono distinte sui temi dell’inclusione e hanno manifestato con i loro progetti l’impegno con più alto impatto sociale sul fronte im. Ad annunciarlo è la stessa azienda campana in una nota in cui si spiega che “la ricerca, ideata e coordinata da– organizzazione no profit di riferimento per la& Inclusion – e Focus Management – società di consulenza specializzata sui temi del trust e del-, è l’unica ricercana volta a misurare il livello di inclusione deiin una prospettiva customer based, ...

Advertising

foodaffairs_it : #diversity #brand Pasta Garofalo tra le aziende TOP50 del Diversity Brand Index - foodaffairs_it : Pasta Garofalo core partner di Terra Next - marxkarl2020 : 1 mese fa la pasta @DeCecco_pasta o Garofalo le trovavi in offerta a 79cent, oggi a 99 #inflazione al 5% un par di… - Manuel_Ghzz : RT @businessonlinei: Pasta con glifosato, per la salute gravi rischi. Marche in Italia da studio Salvagente: Tra le penne passate sotto esa… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 1,29 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -