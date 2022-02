Partito corteo studentesco | basta morti sul lavoro

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – “Di scuola non si può morire. È tempo di riscatto”. Raccolti dietro lo striscione dell’organizzazione studentesca ‘Lupa’ èda piazza Vittorio Emanuele, a Roma, ildei giovani che sono scesi in pizza oggi nella Capitale e in altre 40 città italiane per ricordare Giuseppe e Lorenzo, i due studentimentre stavano svolgendo dei progetti di stage. Chiedono l’abolizione dell’alternanza scuola-, più fondi per l’edilizia scolastica e le dimissioni del ministro dell’Istruzione Bianchi e della ministra dell’Interno Lamorgese, accusati di non ascoltare la voce degli studenti e di reprimere le manifestazioni studentesche. Presenti in piazza anche le forze dell’ordine, ma per il momento non ci sono state tensioni tra studenti e polizia. “L’alternanza non la vogliamo” hanno urlato i ragazzi dai ...