Parla sempre di me Forse Sofia Goggia travolge la madre della Brignone | la frase durissima a Striscia | Video

Tra le protagoniste indiscusse di questi giorni c'è Sofia Goggia, la sciatrice azzurra autrice di una clamorosa impresa ai giochi olimpici invernali di Pechino 2022, con un bronzo strappato poco più di 20 giorni dopo un grave infortunio al ginocchio. E come spesso capita ai protagonisti, ecco che anche la Goggia è finita nel mirino di Striscia la Notizia. Già, il tg satirico di Canale 5, nella puntata in onda giovedì 17 febbraio, ha infatti consegnato alla sciatrice un tapiro d'oro, ovviamente la consegna era affidata allo storico inviato Valerio Staffelli. La ragione? Le parole di Ninna Quario, ex sciatrice ma soprattutto madre di Federica Brignone, la rivale storica della Goggia (no, tra le due non corre affatto buon sangue).

