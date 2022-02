Pari tra Juventus e Torino, Belotti risponde a De Ligt (Di venerdì 18 febbraio 2022) Torino (ITALPRESS) – La Juventus e il Torino hanno pareggiato 1-1 nel Derby della Mole che stasera all'Allianz Stadium ha aperto la 26esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, Rugani ha alzato bandiera bianca per un problema muscolare. Altro guaio per la difesa della Juventus già penalizzata dalle assenze di Chiellini e Bonucci. Il tecnico Allegri è stato costretto a inserire Pellegrini sulla corsia sinistra spostando Alex Sandro al centro. Partenza arrembante del Torino che, come successo già in altre occasioni in questa stagione, ha attaccato molto alta la Juve costringendo i bianconeri a rispondere approfittando di qualche spazio in più lasciato dai granata, ma il vantaggio dei padroni di casa è arrivato prima del quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio da fermo: al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022)(ITALPRESS) – Lae ilhanno pareggiato 1-1 nel Derby della Mole che stasera all'Allianz Stadium ha aperto la 26esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, Rugani ha alzato bandiera bianca per un problema muscolare. Altro guaio per la difesa dellagià penalizzata dalle assenze di Chiellini e Bonucci. Il tecnico Allegri è stato costretto a inserire Pellegrini sulla corsia sinistra spostando Alex Sandro al centro. Partenza arrembante delche, come successo già in altre occasioni in questa stagione, ha attaccato molto alta la Juve costringendo i bianconeri are approfittando di qualche spazio in più lasciato dai granata, ma il vantaggio dei padroni di casa è arrivato prima del quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio da fermo: al ...

