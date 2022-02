Papu Gomez vuole la Juventus? Tradisce l’Atalanta ed i tifosi si infuriano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nei tempi recenti Papu Gomez è sicuramente stato uno dei più grandi calciatori della Serie A e il suo amore per la Juve non è stato nascosto. La Juventus è una delle società più amate d’Italia e non è un caso che anche i migliori calciatori stranieri se ne innamorino facendo sì che il bianconero diventi parte della loro vita e anche Papu Gomez ha dimostrato come per lui la Signora ha un fascino davvero unico. Alejandro Papu Gomez (GettyImages)La Juventus è la squadra più amata e allo stesso tempo odiata d’Italia, perché è davvero impossibile essere indifferente di fronte alle Zebre bianconere che da anni spopolano nel Belpaese. Madama è l’élite del calcio italiano e lo sarà finché non ci sarà qualcuno in grado di superarla in quanto a titoli vinti e ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nei tempi recentiè sicuramente stato uno dei più grandi calciatori della Serie A e il suo amore per la Juve non è stato nascosto. Laè una delle società più amate d’Italia e non è un caso che anche i migliori calciatori stranieri se ne innamorino facendo sì che il bianconero diventi parte della loro vita e ancheha dimostrato come per lui la Signora ha un fascino davvero unico. Alejandro(GettyImages)Laè la squadra più amata e allo stesso tempo odiata d’Italia, perché è davvero impossibile essere indifferente di fronte alle Zebre bianconere che da anni spopolano nel Belpaese. Madama è l’élite del calcio italiano e lo sarà finché non ci sarà qualcuno in grado di superarla in quanto a titoli vinti e ...

Manu83449580 : @vbrozodrillo Un po' come Lavezzi Messi Papu Gomez e Modric - DenisBianco : RT @86_longo: ?? Il Papu Gomez sta bene al Siviglia ma il suo desiderio è quello di tornare in Italia ???? a fine stagione ( al netto dei soli… - LolloSigno91 : Guardare price stasera è come guardare una partita dell’Atalanta quando c’era il Papu Gomez #DAZN180 - leoanddan_ : Il #Papu Gomez sogna il ritorno in Italia a fine stagione, nonostante si trovi bene al #Siviglia - AMERIGOROMANO2 : ci vuole uno come kalinic e come papu gomez -