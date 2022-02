Paprica o paprika | benefici | controindicazioni e utilizzi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Cos’è Laè una spezia che si ottiene macinando finemente i peperoni e peperoncini essiccati, i frutti del Capsicum annuum. Lain polvere è facilmente reperibile nei negozi di alimentari con il nome dio pimenton, pimentone e pepe rosso. Generalmente laè di un bel colore rosso intenso, la si può trovare anche nelle varietà arancioni, gialle o rosso-bruno. Per quanto riguarda il sapore, lapuò essere dolce, piccante o affumicata. Si tratta di una spezia molto utilizzata nelle cucine di tutto il mondo per dare sapore a piatti di verdure, cereali, stufati. Oltre a conferire un gusto unico, lavanta anche interessanti proprietà per la salute. Questa spezia ha infatti proprietà antiossidanti ...

Advertising

Cucina_Italiana : Cos'è la paprica e come usarla in cucina?? #spezie #paprika -

Ultime Notizie dalla rete : Paprica paprika

DiLei

Preparate da Chiara Ialenti, al forno con contorno di cavolo viola in agrodolce e cavolo nero "alla bruno". va fatto marinare con sale, miele e paprika per oltre un'ora, poi condito con gli odori ...Deep Beyond 1 (Star Comics). Questa settimana esce il primo volume di una nuova serie a fumetti scritta da Mirka Andolfo (autrice di Contronatura, Mercy e Hot Paprika) e David Goy, per i disegni di ...