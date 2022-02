(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Weekend di pausa per il campionato di Serie A2 di. Dopo la vittoria interna contro Palermo i giallorossi di mister Rui Carvalho stanno ricaricando le batterie, e la sosta è un’occasione per tracciare un piccolo bilancio ad opera del direttore sportivo Antonio: “La situazione di classifica dice che ci sono tante squadre in pochi punti. Attualmente abbiamo ildi mano, e considerando che è occupato dal Ragusa avremo lo scontro diretto in casa in questo girone di ritorno. Il Fondi comanda come previsto, alle sue spalle il Lanzara sta facendo un’ottima stagione. Per il resto non si possono fare grandi previsioni, dobbiamo solo pensare partita per partita. Di sicuro il livello generale è ...

Advertising

anteprima24 : ** Pallamano #Benevento, il d.s. #Schipani: 'Il terzo posto è alla nostra portata' ** - ilvaglio1 : La Pallamano Benevento sale al terzo posto in classifica #palermo #pallamanobenevento #benevento - TV7Benevento : La forza del gruppo e un eterno Sangiuolo: la Pallamano Benevento supera Palermo 35-31 - - zazoomblog : La forza del gruppo e un eterno Sangiuolo: la Pallamano Benevento supera Palermo - #forza #gruppo #eterno… - anteprima24 : ** La forza del gruppo e un eterno Sangiuolo: la Pallamano #Benevento supera Palermo ** -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Benevento

anteprima24.it

...di reti per la OrlandoHaenna che perde per 37 " 34. I gialloverdi vengono superati in classifica dai ragusani, ma mantengono il quarto posto in classifica in coabitazione con il. ...Carattere e voglia di vincere. Lasupera 35 - 31 laPalermo nel confronto diretto e sale al terzo posto in classifica. Nel giorno del ritorno al Pala Ferrara i sanniti non si sono fatti trovare ...Sconfitta esterna sul campo del Ragusa in una gara con una valanga di reti per la Orlando Pallamano Haenna che perde per 37 34. I gialloverdi vengono superati in classifica dai ragusani, ma mantengono ...Carattere e voglia di vincere. La Pallamano Benevento supera 35-31 la Pallamano Palermo nel confronto diretto e sale al terzo posto in classifica. Nel giorno del ritorno al Pala Ferrara - si legge ...