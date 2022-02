(Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Bruno, tecnico della, alla vigilia del match di Serie C contro il, gara valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C

Advertising

Mediagol : Palermo-Turris, Caneo: “Tifoseria rosanero calorosa. Proveremo a fare risultato” - ILOVEPACALCIO : Palermo-Turris: servizio di scorta per i tifosi ospiti - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Palermo-Turris: le quote dei bookmakers - Ilovepalermocalcio - ottopagine : Palermo-Turris, Caneo: 'Playoff? Sono alla nostra portata' #TorredelGreco - Pall_Gonfiato : #PalermoTurris, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere #SerieC -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Turris

- ha affermato Caneo alla vigilia di- Non è possibile che, dopo una prestazione del genere, una squadra ne venga fuori con zero punti. Dobbiamo però essere bravi a reagire alle ......a vincere umiliando il(4 - 1). Baldini ha rimediato la prima sconfitta della sua gestione e la squadra l'ennesima figuraccia esterna; al "Barbera" sarà sfida tra deluse contro la(ore ...Vigilia del match tra Palermo e Turris, gara valida per la 28a giornata del girone C di Serie C. I corallini sono reduci da quattro sconfitte di fila, che hanno scivolare la squadra al settimo posto, ...Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...