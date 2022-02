Paestum Alto Cilento candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024 (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento è l’unica associazione di comuni presente tra i dieci finalisti nella procedura di selezione della Capitale Italiana della Cultura 2024, che verrà proclamata nel mese di marzo dal Ministero per la Cultura. Le ragioni sono molteplici. Nel 2021 Luciano Pignataro aveva dedicato un libro al Metodo Cilento, uno stile di vita lento (anzi “cuònce cuònce”), che valorizzava lo stare con gli altri, il mangiare sano e altre piccole abitudini preziose come la passeggiatina da fare dopo cena. Ma in una zona così lussureggiante del nostro stivale non posso mancare alcune ragioni gastronomiche che rendono quest’area il candidato ideale a raccontare anche un bene ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Unione dei Comuniè l’unica associazione di comuni presente tra i dieci finalisti nella procedura di selezione, che verrà proclamata nel mese di marzo dal Ministero per la. Le ragioni sono molteplici. Nel 2021 Luciano Pignataro aveva dedicato un libro al Metodo, uno stile di vita lento (anzi “cuònce cuònce”), che valorizzava lo stare con gli altri, il mangiare sano e altre piccole abitudini preziose come la passeggiatina da fare dopo cena. Ma in una zona così lussureggiante del nostro stivale non posso mancare alcune ragioni gastronomiche che rendono quest’area il candidato ideale a raccontare anche un bene ...

andreastoolbox : Paestum e Alto Cilento: candidati per Capitale italiana cultura 2024 - salernocitta : UN PROGETTO AL MISE DA 10 MILIONI DI EURO PER LE INFRASTRUTTURE NELL’AREA INDUSTRIALE DELL’UNIONE DEI COMUNI PAESTU… - siviaggia : Undici borghi ??, tre Patrimoni @UNESCO , e culla della Magna Grecia: le colonne portanti del tempio della cultura… - ottopagine : Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento, progetto al Mise da 10 milioni di euro #Capaccio - ONDANEWSweb : Unione Comuni Paestum - Alto Cilento. Presentato il Patto territoriale Magna Graecia per 10 milioni di euro -… -