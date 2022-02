Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 19 e 20 febbraio: è tempo di recuperare, ecco per chi (Di sabato 19 febbraio 2022) Ariete – Siete leggermente sottotono questo fine settimana, un po’ giù di corda e vi sentite incompresi da chi vi circonda. Non è colpa vostra, è un periodo in cui c’è tanta confusione e agitazione, Venere e Marte vi consigliano di essere prudenti sia in amore, dove avete focalizzato tutte le vostre energie e adesso raccogliete i frutti, sia a lavoro. Dovete smetterla di pensare di potercela fare da soli, chiedere aiuto non è peccato e, in questo momento, vi salva la vita. Per voi è necessario sapere di poter contare su qualcuno, non sempre e solo su voi stessi. Occhio ai colleghi, siate sinceri. Toro – L’amore per voi è la vostra priorità e fate bene perché adesso ci saranno sviluppi importanti. Non mancheranno nuovi incontri che vi faranno credere in voi stessi e nelle vostre capacità. Liberatevi dal macigno del passato e ricominciate a vivere, forti emozioni vi aspettano. Vi ... Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022) Ariete – Siete leggermente sottotono questo fine settimana, un po’ giù di corda e vi sentite incompresi da chi vi circonda. Non è colpa vostra, è un periodo in cui c’è tanta confusione e agitazione, Venere e Marte vi consigliano di essere prudenti sia in amore, dove avete focalizzato tutte le vostre energie e adesso raccogliete i frutti, sia a lavoro. Dovete smetterla di pensare di potercela fare da soli, chiedere aiuto non è peccato e, in questo momento, vi salva la vita. Per voi è necessario sapere di poter contare su qualcuno, non sempre e solo su voi stessi. Occhio ai colleghi, siate sinceri. Toro – L’amore per voi è la vostra priorità e fate bene perché adesso ci saranno sviluppi importanti. Non mancheranno nuovi incontri che vi faranno credere in voi stessi e nelle vostre capacità. Liberatevi dal macigno del passato e ricominciate a vivere, forti emozioni vi aspettano. Vi ...

Advertising

passionevole : @scico72 ma dov'è l'oroscopo?? Paolo F*x è un falso, io mi fido solo di voi ???? - infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 19 e 20 febbraio: è tempo di recuperare, ecco per chi - zazoomblog : Oroscopo di Paolo Fox del 19 febbraio: Leone nervoso - #Oroscopo #Paolo #febbraio: #Leone - LadyNews_ : #Oroscopo #PaoloFox Settembre 2022: previsioni #segnizodiacali - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per domani 19 febbraio 2022 -