Oroscopo di Paolo Fox 19 febbraio | domani è il sabato ideale per nuovi amori

Ariete – Oggi la Luna è opposta e ciò potrebbe generare fastidi e stanchezze. Sul lavoro state attenti dal punto di vista economico, specie se ci sono state delle difficoltà di recente, non fate il passo più lungo della gamba. Toro – Questo fine settimana potreste fare un ottimo incontro amoroso, non sottovalutatelo. Sul lavoro potreste riprendere un progetto, ma Mercurio è in dissonanza e mette in guardia sulle questioni di soldi almeno fino al 10 marzo. Gemelli – Buono l'amore in questo fine settimana: state vicini alle persone che vi piacciono. E' il momento giusto per fare delle scelte in vista del futuro, coltivate perciò contatti e affari. Cancro – State attenti in amore, dosate le parole per evitare di riportare a galla discrepanze. Sul lavoro non sottovalutate proposte che invitano al cambiamento.