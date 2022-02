Olimpiadi Pechino 2022, il medagliere aggiornato: la classifica delle nazioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, ma a pochi mesi di distanza da quelle estive, prendono finalmente il via le Olimpiadi invernali di Pechino 2022: ecco allora di seguito il medagliere aggiornato in modo puntuale. E ci sarà da divertirsi, visto che l’Italia arriva alla rassegna a cinque cerchi con tante speranze: a questo proposito, per valutare le prestazioni degli azzurri, vi proponiamo di seguito il riepilogo delle medaglie giorno per giorno e la classifica delle nazioni. Appuntamento dunque fissato dal 2 al 19 febbraio in Cina con i Giochi invernali di Pechino, ecco il medagliere. NAZIONE (ORO-ARGENTO-BRONZO) 1 – Norvegia 14-7-8 2 – Germania 10-7-5 3 – Usa 8-8-5 4 – Cina 8-4-2 5 – Svezia 7-4-4 6 – ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, ma a pochi mesi di distanza da quelle estive, prendono finalmente il via leinvernali di: ecco allora di seguito ilin modo puntuale. E ci sarà da divertirsi, visto che l’Italia arriva alla rassegna a cinque cerchi con tante speranze: a questo proposito, per valutare le prestazioni degli azzurri, vi proponiamo di seguito il riepilogomedaglie giorno per giorno e la. Appuntamento dunque fissato dal 2 al 19 febbraio in Cina con i Giochi invernali di, ecco il. NAZIONE (ORO-ARGENTO-BRONZO) 1 – Norvegia 14-7-8 2 – Germania 10-7-5 3 – Usa 8-8-5 4 – Cina 8-4-2 5 – Svezia 7-4-4 6 – ...

