Olimpiadi Pechino 2022 – Eileen Feng Gu, la regina del freestyle che fa godere la Cina e rosicare gli Stati Uniti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Prima dell’avvio dell’Olimpiade di Pechino 2022, la Cina aveva, tra gli altri, due obiettivi di soft power molto importanti da portare a casa. Il primo è la capacità di realizzare dei Giochi invernali in mezzo a una pandemia, evento che è già riuscito al Giappone, ma in estate. Arrivati a questo punto, sembra essere già stato raggiunto dal Dragone cinese. L’altro obiettivo-speranza era far diventare Eileen Feng Gu uno dei volti dell’evento, cosa puntualmente avvenuta grazie alle capacità dell’atleta nata a San Francisco. Esatto, lo snodo fondamentale dell’operazione cinese era anche dimostrare come una ragazza del 2003, nata in una città meravigliosa e americanissima, scegliesse e vincesse delle medaglie olimpiche con i colori della Cina. Gu era già un fenomeno a 14 anni, quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Prima dell’avvio dell’Olimpiade di, laaveva, tra gli altri, due obiettivi di soft power molto importanti da portare a casa. Il primo è la capacità di realizzare dei Giochi invernali in mezzo a una pandemia, evento che è già riuscito al Giappone, ma in estate. Arrivati a questo punto, sembra essere già stato raggiunto dal Dragone cinese. L’altro obiettivo-speranza era far diventareGu uno dei volti dell’evento, cosa puntualmente avvenuta grazie alle capacità dell’atleta nata a San Francisco. Esatto, lo snodo fondamentale dell’operazione cinese era anche dimostrare come una ragazza del 2003, nata in una città meravigliosa e americanissima, scegliesse e vincesse delle medaglie olimpiche con i colori della. Gu era già un fenomeno a 14 anni, quando ...

