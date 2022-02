Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Beppe Sala: “La cerimonia d’apertura sarà a San Siro” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tutto pronto per il passaggio di testimone. È andata in scena oggi la conferenza sui Giochi di Milano-Cortina dedicata al ‘flag handover’, il passaggio della bandiera olimpica in programma durante la cerimonia di chiusura di Pechino 2022. Presente ovviamente il sindaco di Milano Beppe Sala che ha dichiarato: “Per la cerimonia d’apertura abbiamo indicato lo stadio attuale di San Siro. Adesso stiamo lavorando all’ipotesi di un nuovo stadio, ma penso che la cerimonia inaugurale si terrà nell’attuale San Siro. Non credo che l’impianto nuovo sarà completato”. Olimpiadi 2026, Gianpietro Ghedina: “La testa dei Giochi sarà a ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tutto pronto per il passaggio di testimone. È andata in scena oggi la conferenza sui Giochi didedicata al ‘flag handover’, il passaggio della bandiera olimpica in programma durante ladi chiusura di Pechino 2022. Presente ovviamente il sindaco diche ha dichiarato: “Per laabbiamo indicato lo stadio attuale di San. Adesso stiamo lavorando all’ipotesi di un nuovo stadio, ma penso che lainaugurale si terrà nell’attuale San. Non credo che l’impianto nuovocompletato”., Gianpietro Ghedina: “La testa dei Giochia ...

